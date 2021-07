Se il souvenir di un museo diventa la copia digitale di un capolavoro

(Di sabato 3 luglio 2021) La startup Cinello lavoro a versione in HD di opere d’arte dei più grandi maestri come nuova forma di ricavo per i musei italiani, sfruttando la tecnologia degli nft Franco Losi, co-fondatore di Cinello (sinistra), posa davanti al Tondo Doni di Michelangelo. A destra Eike Schmidt, direttore deldegli Uffizi di Firenze. Fonte ufficio stampa CinelloRiprodurre le opere d’arte sotto forma di copie digitali certificate. È questo il progetto della startup Cinello, fondata da due ingegneri informatici e imprenditori di lungo corso, accomunati dalla passione per l’Italia e per l’arte. I due soci sono l’italo-danese John Blem, fondatore della società Milestone Systems poi ...

La startup Cinello lavoro a versione in HD di opere d'arte dei più grandi maestri come nuova forma di ricavo per i musei italiani, sfruttando la tecnologia degli ...