Salernitana | documentazione inviata alla FIGC La nota del club

Con una breve nota la Salernitana ha annunciato di aver inviato alla FIGC tutta la documentazione richiesta, necessaria per l'approvazione del Trust presentato in settimana, che dovrà permettere l'iscrizione alla prossima Serie A. Questo quanto si legge: "L'U.S. Salernitana 1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all'inoltro della documentazione richiesta".

