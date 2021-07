Omofobia | Ferri | ‘proposte Iv per avere legge equilibrata rapidamente’

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Le proposte di Italia viva presentate al Senato sono in linea con la Costituzione, tutelano principi fondamentali come libertà di manifestazione del pensiero e di espressione, i cui limiti sono già ben definiti, non necessitano di interventi. Queste proposte che s’inseriscono sugli articoli. 1, 4 e 7 tracciano la strada per arrivare ad approvare lain tempi rapidi e raggiungere giusto equilibrio”. Lo afferma il deputato di Italia viva Cosimo Maria, componente della commissione Giustizia della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... come richiesto dalle forze a favore del ddl di contrasto all'omofobia, la conferenza dei ... Ma tutto, ancora una volta, dipenderà da Italia Viva che sempre ieri, per bocca di Cosimo Maria Ferri, ha ...
NARNI, 17 maggio 2021 " Una bandiera arcobaleno realizzata ai ferri dalle donne di Narni per dire no all'omofobia. E' questa l'iniziativa "Narni stop omofobia" in programma oggi alle 16 in Piazza dei Priori nell'ambito della giornata nazionale dedicata al tema. ...
TORONTO - Si accende anche a livello internazionale il dibattito sullo "scontro" fra il Vaticano ed il governo italiano sul ddl-Zan contro l'omofobia, che, secondo più parti politiche, metterebbe a ri ...