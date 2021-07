Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana dal desiderio delle persone” (Di sabato 3 luglio 2021) “C’è in Italia una parte politica che non riesce a vedere, che è cieca e le leggi non sono al passo con il tempo. La politica che non vede una piazza come questa non sa ascoltare”. Lo ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, intervenuta al Pride in corso in piazza Dante a Napoli, dove si è espressa anche sull’ostruzionismo contro il ddl Zan. ”Questa destra fa fatica a essere liberale, Forza Italia è purtroppo il terzo partito ed è per questo che fa fatica con questa destra che è ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) “C’è in Italia una parte politica che non riesce a vedere, che èe le leggi non sono al passo con il tempo. La politica che non vede una piazza come questa non sa”. Lo ha detto, ex compagna di Silvio Berlusconi, intervenuta alin corso in piazza Dante a, dove si è espressa anche sull’ostruzionismo contro il ddl. ”Questafa fatica a essere liberale, Forza Italia è purtroppo il terzo partito ed è per questo che fa fatica con questache è ...

