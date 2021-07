Lo stop alla plastica monouso non cambierà le vostre vite ma stabilisce un principio importante (Di sabato 3 luglio 2021) È entrata in vigore in Italia la nuova direttiva europea contro la plastica monouso. Non vi aspettate cambiamenti radicali: la direttiva proibisce soltanto cose di cui si può fare a meno: cannucce per le bibite, stoviglie di plastica, contenitori usa e getta, e cose del genere. Ci sono poi nuove regole che riguardano altri oggetti in plastica, ma, in generale, continuerete a usare borse di plastica per fare la spesa, a sedervi su panchine di plastica, a usare indumenti di materiale sintetico, e tante altre cose. Ma qualcosa è cambiato profondamente ed è sorprendente che si sia arrivati a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) È entrata in vigore in Italia la nuova direttiva europea contro la. Non vi aspettate cambiamenti radicali: la direttiva proibisce soltanto cose di cui si può fare a meno: cannucce per le bibite, stoviglie di, contenitori usa e getta, e cose del genere. Ci sono poi nuove regole che riguardano altri oggetti in, ma, in generale, continuerete a usare borse diper fare la spesa, a sedervi su panchine di, a usare indumenti di materiale sintetico, e tante altre cose. Ma qualcosa è cambiato profondamente ed è sorprendente che si sia arrivati a ...

