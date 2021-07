LIVE Berrettini-Bedene 6-4 6-4 5-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il romano è avanti di due set e un break (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 LA VOLEE IN TUFFO DI Berrettini! CHE TOCCO! Stupendo l’azzurro! Due match point! 30-15 In corridoio il dritto dal centro del campo per Berrettini. 30-0 Altra prima che va a togliere le ragnatele. 15-0 Classica asse collaudata servizio-dritto. 5-4. Bellissima stop volley per Bedene su un passante davvero insidioso di Berrettini. Adesso l’azzurro serve per volare alla seconda settimana dei Championships. 40-0 Prende la riga Bedene con il servizio! 30-0 Tocca bene con l’impugnatura a martello sotto rete ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 LA VOLEE IN TUFFO DI! CHE TOCCO! Stupendo l’azzurro! Due match point! 30-15 In corridoio il dritto dal centro del campo per. 30-0 Altra prima che va a togliere le ragnatele. 15-0 Classica asse collaudata servizio-dritto. 5-4. Bellissima stop volley persu un passante davvero insidioso di. Adesso l’azzurro serve per volare alla seconda settimana dei Championships. 40-0 Prende la rigacon il servizio! 30-0 Tocca bene con l’impugnatura a martello sotto rete ...

Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon #Berrettini agli #ottavidifinale! #Bedene regolato con un triplo 6-4! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon Vanno spediti #Berrettini e #Sonego, che si aggiudicano anche il #secondoset con… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Bedene 6-4 4-3 Wimbledon 2021 in DIRETTA: break per l’azzurro nel secondo set - #Berrettini-Bedene… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Bedene 5-4 Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro va a servire per il primo set - #Berrettini-Bedene… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon #Berrettini si aggiudica 6-4 il #primoset con #Bedene. #live -