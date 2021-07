Federer-Norrie in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di sabato 3 luglio 2021) Roger Federer sfida Cameron Norrie oggi al terzo turno di Wimbledon 2021. La leggenda elvetica mette nel mirino la seconda settimana. Dopo aver battuto i francesi Mannarino e Gasquet, proverà a ripetersi contro il padrone di casa Norrie. Impegno tutt’altro che agevole per lo svizzero, che parte favorito ma dovrà prestare molta attenzione al suo avversario. I due si sono sfidati l’unica volta tre anni fa in Hopman Cup. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena sabato 3 luglio, come secondo incontro sul campo centrale (dopo Juvan-Gauff). La ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Rogersfida Cameronal terzo turno di. La leggenda elvetica mette nel mirino la seconda settimana. Dopo aver battuto i francesi Mannarino e Gasquet, proverà a ripetersi contro il padrone di casa. Impegno tutt’altro che agevole per lo svizzero, che parte favorito ma dovrà prestare molta attenzione al suo avversario. I due si sono sfidati l’unica volta tre anni fa in Hopman Cup. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena sabato 3 luglio, come secondo incontro sul campo centrale (dopo Juvan-Gauff). La ...

Advertising

infoitsport : Wimbledon 2021, le partite di oggi: Berrettini e Sonego in campo per gli ottavi, Federer con il padrone di casa Nor… - OA_Sport : Berrettini e Sonego vanno a caccia degli ottavi di finale a Wimbledon. Sfida complicata per Roger Federer - infoitsport : LIVE Federer-Norrie, risultato in tempo reale Wimbledon 2021: inizio ore 16.30 - zazoomblog : Wimbledon 2021 le partite di oggi: Berrettini e Sonego in campo per gli ottavi Federer con il padrone di casa Norri… - infoitsport : Norrie è pronto a sfidare Federer: “Con lui è come essere in un videogioco” -