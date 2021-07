F1, Max Verstappen: “Contento per la pole, potevo fare meglio! Domani le gomme saranno complicate da gestire” (Di sabato 3 luglio 2021) Non c’è storia. Max Verstappen, dopo la pole position nel Gran Premio della Stiria di sette giorni fa, si ripete anche oggi al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di F1 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring, davanti ad una marea arancione composta dai suoi tifosi, il pilota olandese non ha lasciato scampo agli avversari, facendo segnare il miglior tempo in ogni manche, fino a stampare la pole position (la terza consecutiva) con il crono di 1:03.720 davanti ad uno scatenato Lando Norris, distante soli 48 millesimi. Una conferma di quanto sia eccellente il pacchetto ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Non c’è storia. Max, dopo laposition nel Gran Premio della Stiria di sette giorni fa, si ripete anche oggi al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di F1 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring, davanti ad una marea arancione composta dai suoi tifosi, il pilota olandese non ha lasciato scampo agli avversari, facendo segnare il miglior tempo in ogni manche, fino a stampare laposition (la terza consecutiva) con il crono di 1:03.720 davanti ad uno scatenato Lando Norris, distante soli 48 millesimi. Una conferma di quanto sia eccellente il pacchetto ...

