F.1, GP Austria - Libere 3, Verstappen stacca Bottas ed Hamilton (Di sabato 3 luglio 2021) Max Verstappen è tornato davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove Libere del GP d'Austria, nona prova del Mondiale 2021 di Formula 1. L'olandese della Red Bull Racing ha ottenuto il giro più veloce, staccando le due Mercedes di mezzo secondo. Valtteri Bottas è riuscito a precedere il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, fresco di rinnovo contrattuale con la Mercedes. Ottimo quarto tempo di Pierre Gasly con l'AlphaTauri, mentre Antonio Giovinazzi porta sorprendentemente la sua Alfa Romeo in quinta posizione. Spettacolo nel gruppo centrale. Sulle tribune del Red Bull Ring è ... Leggi su quattroruote (Di sabato 3 luglio 2021) Maxè tornato davanti a tutti nella terza e ultima sessione di provedel GP d', nona prova del Mondiale 2021 di Formula 1. L'olandese della Red Bull Racing ha ottenuto il giro più veloce,ndo le due Mercedes di mezzo secondo. Valtteriè riuscito a precedere il suo compagno di squadra Lewis, fresco di rinnovo contrattuale con la Mercedes. Ottimo quarto tempo di Pierre Gasly con l'AlphaTauri, mentre Antonio Giovinazzi porta sorprendentemente la sua Alfa Romeo in quinta posizione. Spettacolo nel gruppo centrale. Sulle tribune del Red Bull Ring è ...

