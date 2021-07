Euro 2020, la classifica marcatori (Di sabato 3 luglio 2021) Al via Euro 2020 e oltre alla lotta per vincere il titolo continentale in palio c’è il premio per il miglior capocannoniere. Sono tanti i bomber al via della rassegna Uefa, da Kane a Ronaldo, passando per Immobile, Lukaku, Benzema (ma anche Griezmann e Mbappe) e via discorrendo. Ciascuno di loro spera di vincere comunque il titolo di campioni d’Europa, ma una soddisfazione personale è sempre gradita. Andiamo dunque a scoprire la classifica marcatori costantemente aggiornata. classifica marcatori GIOCATORE SQUADRA GOL Ronaldo Portogallo 5 Schick Repubblica ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Al viae oltre alla lotta per vincere il titolo continentale in palio c’è il premio per il miglior capocannoniere. Sono tanti i bomber al via della rassegna Uefa, da Kane a Ronaldo, passando per Immobile, Lukaku, Benzema (ma anche Griezmann e Mbappe) e via discorrendo. Ciascuno di loro spera di vincere comunque il titolo di campioni d’pa, ma una soddisfazione personale è sempre gradita. Andiamo dunque a scoprire lacostantemente aggiornata.GIOCATORE SQUADRA GOL Ronaldo Portogallo 5 Schick Repubblica ...

