Ecomob | l' assessore Rispoli | ' Pronti a fare rete con gli altri capoluoghi per far crescere la città'

Ultime Notizie dalla rete : Ecomob assessore

... con l'alla Mobilità Stefano Rispoli, ha preso parte a Pescara alla quarta edizione di, evento di riferimento per il centro - sud Italia su tematiche legate alla sostenibilita e alla ...... con l'alla Mobilità Stefano Rispoli, ha preso parte a Pescara alla quarta edizione di, evento di riferimento per il centro - sud Italia su tematiche legate alla sostenibilita e ...Rispoli: “Chieti farà la sua parte anche importando buone pratiche che altrove hanno funzionato, come Teramo, Pescara e l’Aquila" ...La kermesse sulla sostenibilità in corso al porto turistico Marina di Pescara. Nascerà un gruppo di lavoro permanente e regionale ...