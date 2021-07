DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: Ferrari in sesta fila. Leclerc: “Non ci aspettavamo che la Williams ci battesse” (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GRIGLIA DI PARTENZA GP Austria F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES Leclerc: “SAPEVAMO DI USCIRE IN Q2, NON CHE CI battesse LA Williams…” ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 16.04 Perez si conferma sempre più solido con la Red Bull e arpiona un preziosissimo 3° posto, soprattutto perché si è tenuto dietro Hamilton e Bottas! Per Verstappen non poteva andare meglio di così… 16.03 Pole n.7 in carriera per Max Verstappen, ma l’uomo del giorno è certamente Lando Norris, che ha messo i brividi all’olandese, mancando il colpaccio per soli 48 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGRIGLIA DI PARTENZA GPF1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES: “SAPEVAMO DI USCIRE IN Q2, NON CHE CILA…” ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8 16.04 Perez si conferma sempre più solido con la Red Bull e arpiona un preziosissimo 3° posto, soprattutto perché si è tenuto dietro Hamilton e Bottas! Per Verstappen non poteva andare meglio di così… 16.03 Pole n.7 in carriera per Max Verstappen, ma l’uomo del giorno è certamente Lando Norris, che ha messo i brividi all’olandese, mancando il colpaccio per soli 48 ...

