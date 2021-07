Covid, 932 nuovi contagi e 22 morti. Tasso di positività al 0,41% (Di sabato 3 luglio 2021) È di 932 nuovi casi (totale 4.262.511), 22 morti (totale 127.637), -2.203 nuovi positivi (totale 45.576), 3.110 dimessi/guariti (totale 4.089.298) il bilancio della situazione della pandemia da Covid-19 di oggi in Italia, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Sono 204 i ricoverati in terapia intensiva, con 2 nuovi ingressi; i ricoverati con sintomi sono 1.394 (-75 da ieri); 43.978 le persone in isolamento domiciliare. Mentre sono 228.127 i nuovi tamponi effettuati rispetto a ieri: il Tasso di positività si attesta così al 0,41%. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 3 luglio 2021) È di 932casi (totale 4.262.511), 22(totale 127.637), -2.203positivi (totale 45.576), 3.110 dimessi/guariti (totale 4.089.298) il bilancio della situazione della pandemia da-19 di oggi in Italia, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Sono 204 i ricoverati in terapia intensiva, con 2ingressi; i ricoverati con sintomi sono 1.394 (-75 da ieri); 43.978 le persone in isolamento domiciliare. Mentre sono 228.127 itamponi effettuati rispetto a ieri: ildisi attesta così al 0,41%.

Advertising

TV7Benevento : Covid: oggi 932 nuovi casi e 22 morti... - stop_fake_news_ : AGI - Sono 932 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 794 di ieri e soprattutto gli 838 di saba… - DirettaSicilia : Covid, in Italia 932 nuovi casi e 22 decessi, - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Ricrescono i casi covid in Italia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. I nuovi cas… - andreastoolbox : Coronavirus: oggi in Italia 932 nuovi positivi e 22 decessi con 228.127 tamponi - Rai News -