Advertising

sulsitodisimone : RT @RSInews: Vasto incendio a Cipro - Il rogo è scoppiato nel sud dell'isola; evacuati dieci villaggi - Chiesto l'aiuto di Israele e dell'U… - TV7Benevento : Cipro: vasto incendio nel sud, chiesto aiuto urgente a Ue e Israele... - rada_maja : RT @RSInews: Vasto incendio a Cipro - Il rogo è scoppiato nel sud dell'isola; evacuati dieci villaggi - Chiesto l'aiuto di Israele e dell'U… - romi_andrio : RT @RSInews: Vasto incendio a Cipro - Il rogo è scoppiato nel sud dell'isola; evacuati dieci villaggi - Chiesto l'aiuto di Israele e dell'U… - RSInews : Vasto incendio a Cipro - Il rogo è scoppiato nel sud dell'isola; evacuati dieci villaggi - Chiesto l'aiuto di Israe… -

Ultime Notizie dalla rete : Cipro vasto

RSI.ch Informazione

Un enorme incendio, alimentato dal vento e dalle alte temperature, scoppiato nel sud di, spingendo le autorit a chiedere aiuto a Israele e all'Unione Europea per spegnere le fiamme, che hanno portato all'evacuazione di dieci villaggi. Dopo diverse ore i vigili del fuoco non sono ...I paesi della regione, in particolare Italia, Grecia, Malta e, devono essere i principali ... IlSahara libico ha il potenziale per diventare un fulcro di una nuova promettente civiltà ...Nicosia, 3 lug. (Adnkronos/Xin) - Un enorme incendio fuori controllo infuria nel sud di Cipro. Nicosia ha chiesto un aiuto urgente all'Unione Europea e a Israel ...Il rogo è scoppiato nel sud dell'isola; evacuati dieci villaggi - Chiesto l'aiuto di Israele e dell'Unione Europea ...