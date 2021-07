323 sospiri di sollievo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 luglio 2021) Kim Leadbeater ha vinto l’elezione suppletiva di Batley and Spen, il seggio che fu di sua sorella Jo Cox, la deputata che fu assassinata da un suprematista bianco nel 2016, proprio qui, mentre usciva da un incontro con i suoi elettori. Il Labour ha tirato un sospiro di, anzi 323, come il numero dei voti che hanno permesso alla Leadbeater di sconfiggere il candidato conservatore, Ryan Stephenson, che era dato per favorito. A guardare i numeri c’è poco da stare allegri, ma il Labour di questi tempi si accontenta di non prendere batoste irrimediabili e di non aggiungere record negativi a una stagione politica invero infelice. Alle ...