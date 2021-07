Whatsapp permetterà agli utenti di scegliere la qualità dei video inviati

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 2 luglio 2021) WABetaInfo ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamentoche riguarda, tra le altre cose, anche la possibilità diladei propri. Si potràtra trediverse e per adesso è in programma solo per Android. LEGGI ANCHE > I social network si impegnano per prevenire l’abuso delle donne in rete WEBetaInfo e le novità previste WABetaInfo è un blog che annuncia novità e aggiornamenti riguardanti la più nota app di messaggistica. L’account Twitter utilizzato per la diffusione di tali annunci ha ...