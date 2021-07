Violenze in carcere:4 agenti rinviati a giudizio a Monza (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono stati rinviati a giudizio questa mattina quattro agenti della Polizia Penitenziaria di Monza, accusati di atti di violenza nei confronti di un detenuto nel carcere di Monza. I quattro, tre agenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono statiquesta mattina quattrodella Polizia Penitenziaria di, accusati di atti di violenza nei confronti di un detenuto neldi. I quattro, tre...

