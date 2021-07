Variante Delta nel Lazio, 30 casi accertati: ‘Più a rischio i non vaccinati’ (Di venerdì 2 luglio 2021) Contagi in calo, campagna di vaccinazione che procede spedita e decessi in diminuzione (ieri zero nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo). E’ questo il quadro della Regione Lazio che fa ben sperare, se non fosse che la Variante Delta (meglio conosciuta come indiana) sta iniziando a travolgere anche l’Italia. Dalla Gran Bretagna alla California, l’allerta resta massima perché l’obiettivo è quello di farsi trovare preparati, di non vanificare gli sforzi fatti proprio ora che tutto il Paese è in zona bianca e da pochi giorni non c’è più l’obbligo della mascherina all’aperto. Leggi qui i sintomi della Variante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021) Contagi in calo, campagna di vaccinazione che procede spedita e decessi in diminuzione (ieri zero nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo). E’ questo il quadro della Regioneche fa ben sperare, se non fosse che la(meglio conosciuta come indiana) sta iniziando a travolgere anche l’Italia. Dalla Gran Bretagna alla California, l’allerta resta massima perché l’obiettivo è quello di farsi trovare preparati, di non vanificare gli sforzi fatti proprio ora che tutto il Paese è in zona bianca e da pochi giorni non c’è più l’obbligo della mascherina all’aperto. Leggi qui i sintomi della...

