Toshikazu Kawaguchi, "e quella volta che noi due era meglio parlarci" (Di venerdì 2 luglio 2021) "Finché il caffe è caldo" l'8 luglio, ore 21, alla Cascina Castello di Mornico (via Zerra). L'attrice Lucilla Giagnoni, accompagnata alla chitarra da Pierangelo Frugnoli, interpreta il best-seller dell'autore giapponese. Un libro sulle mancanze e sulla magia di poter tornare indietro nel tempo (senza poterlo modificare)

marti_ellle : 4 of 5 stars to Finché il caffè è caldo by Toshikazu Kawaguchi - rossiasia4 : @isnotloulovely - Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi - tutti i libri di Murakami - Red Girls di Sakuraba Kazuki -