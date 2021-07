(Di venerdì 2 luglio 2021) Le Olimpiadi dipotrebbero svolgersi a, se i casi di coronavirus continueranno ad aumentare. Lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, affermando che gli spettatori potrebbero essere esclusi dalle competizioni se peggiora la situazione pandemica. “C’è la possibilità che non ci siano spettatori” ai, ha detto Suga. “La nostra priorità massima è proteggere il popolo giapponese”, ha aggiunto. Citando proprie fonti a condizione di anonimato, il quotidiano ‘Yomiuri Shimbun’ scrive oggi che gli spettatori potrebbero essere esclusi dagli eventi che si tengono la sera o in grandi ...

Advertising

Eurosport_IT : VANESSA FERRARI VOLA A TOKYO ???????? La azzurra centra la sua quarta partecipazione ai Giochi olimpici, è record ass… - Eurosport_IT : ?? Brutte notizie per l'Italia: Larissa Iapichino deve rinunciare a Tokyo 2020 per infortunio La notizia:… - zazoomblog : Tokyo 2020 Covid preoccupa: verso Giochi a porte chiuse - #Tokyo #Covid #preoccupa: #verso - sportface2016 : #Tokyo2020 L'8 luglio fissata riunione tra gli stakeholder: previste decisioni su presenza pubblico - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Tokyo2020, #Covid preoccupa: verso Giochi a porte chiuse. -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

"I contagi stanno aumentano ae in altri luoghi e le persone chiedono il rafforzamento delle misure di prevenzione", si legge su Yomiuri.Numeri che hanno avuto il loro impatto positivo sulla Borsa dicon il Nikkei che ha ... le emissioni di questa prima metà dell'anno sono arrivate a condizioni ancor più vantaggiose delcon ...Secondo The New York Times Sha’Carri Richardson sarebbe risultata positiva alla cannabis: una notizia che scuote la squadra a stelle e strisce degli Stati Uniti in vista dell’atletica leggera, dato ch ...La situazione Covid fa tremare il Giappone che però ha deciso che i giochi di Tokyo 2020 si faranno: c'è una soluzione per evitare l'aumento dei contagi.