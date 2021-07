Tacconi, ex portiere: "De Laurentiis pensa prima ai suoi soldi, poi ai tifosi. Spalletti? Mi aspetto tanto da lui" (Di venerdì 2 luglio 2021) Stefano Tacconi, ex portiere di Juventus ed Inter, medaglia di bronzo ai mondiali 1990, è intervenuto ai microfoni de Il Sogno Nel Cuore, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: “Mi piace il team che ha creato Mancini, con i suoi ex compagni della Sampdoria ed altri tecnici molto preparati. Ci sono Oriali, Evani, Lombardo, Vialli, De Rossi ed altri. Belgio? È una Nazionale che ha già fatto tanto, stasera non bisogna pensare all’avversario ma a proporre il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 luglio 2021) Stefano, exdi Juventus ed Inter, medaglia di bronzo ai mondiali 1990, è intervenuto ai microfoni de Il Sogno Nel Cuore, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: “Mi piace il team che ha creato Mancini, con iex compagni della Sampdoria ed altri tecnici molto preparati. Ci sono Oriali, Evani, Lombardo, Vialli, De Rossi ed altri. Belgio? È una Nazionale che ha già fatto, stasera non bisognare all’avversario ma a proporre il ...

