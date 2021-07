Svizzera Spagna 1-1 (2-4 d.c.r.): Oyarzabal manda gli spagnoli in semifinale ma che sofferenza! (Di venerdì 2 luglio 2021) Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, il match valido per i quarti di finale di Euro2020 tra Svizzera e Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Gazprom Arena” di San Pietroburgo, Svizzera e Spagna si sono affrontate nel match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Cuore svizzero che rimonta il gol di svantaggio segnato da Jordi Alva nel primo tempo. Grandi parate di Sommer, svizzeri in 10 per l’espulsione di Freuler (eccessiva). Il pari nella ripresa ad opera di Shaqiri. Gara decisa dai calci di rigore: decisivo l’errore di Vargas e la rete di Oyarzabal. Sintesi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, il match valido per i quarti di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Gazprom Arena” di San Pietroburgo,si sono affrontate nel match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Cuore svizzero che rimonta il gol di svantaggio segnato da Jordi Alva nel primo tempo. Grandi parate di Sommer, svizzeri in 10 per l’espulsione di Freuler (eccessiva). Il pari nella ripresa ad opera di Shaqiri. Gara decisa dai calci di rigore: decisivo l’errore di Vargas e la rete di. Sintesi ...

