"Spazziamo via quella sinistra isterica e violenta che aggredisce il Giornale" (Di venerdì 2 luglio 2021) Anche lui fu vittima di assalti per i suoi libri sulla Resistenza. Sui nostri lettori scriveva: "Negli anni '70 comprare il quotidiano di Montanelli era pericoloso. Picchiavano e sparavano. I fanatici ci sono ancora" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) Anche lui fu vittima di assalti per i suoi libri sulla Resistenza. Sui nostri lettori scriveva: "Negli anni '70 comprare il quotidiano di Montanelli era pericoloso. Picchiavano e sparavano. I fanatici ci sono ancora"

