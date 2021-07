Advertising

Soucek, dai dieci gol in Premier alla Top 11 dell'Europeo: Il centrocampista, 26 anni, si è messo in evidenza nell'…

Corriere dello Sport

In base al rapporto tra costo del cartellino e rendimento,è stato il migliore affare realizzato sul mercato inglese. Il West Ham lo ha pagato venti milioni, compresi i bonus: lo ha preso in ...... ma i cechi - difesa ordinata e ripartenze - non si sono mai nascosti, tanto cheha messo ... ma è stato poco e male assistitocompagni, quasi impietriti dalla tensione. I sussulti di Barak e ...È stato un buon torneo. La qualità media si è alzata, quasi tutte le partite sono state equilibrate. Direi che c’è molto professionismo in campo, più abitudine al calcio migliore ...Ora fa paura con quella coppia di centrocampo Soucek-Holes e l’ex romanista mai così letale ... L’impressione è che dipenderà dai danesi. Sono loro quelli con più propensione offensiva e più occasioni ...