Primi dettagli sulla serie tv di Alien, Sigourney Weaver tornerà come Ripley? (Di venerdì 2 luglio 2021) La serie tv di Alien comincia a prendere forma con Noah Hawley, sceneggiatore di Fargo, attualmente a capo del progetto. Il capo della rete FX Networks John Landgraf ha annunciato a dicembre che la casa di produzione “si sta muovendo rapidamente per portare al pubblico la prima serie televisiva basata su uno dei più grandi classici di fantascienza/horror mai realizzati: Alien”. Non ha offerto dettagli sulla trama al momento, ma ha detto che la serie è “ambientata non troppo lontano nel nostro futuro” e sarebbe “la prima storia di Alien ad essere ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Latv dicomincia a prendere forma con Noah Hawley, sceneggiatore di Fargo, attualmente a capo del progetto. Il capo della rete FX Networks John Landgraf ha annunciato a dicembre che la casa di produzione “si sta muovendo rapidamente per portare al pubblico la primatelevisiva basata su uno dei più grandi classici di fantascienza/horror mai realizzati:”. Non ha offertotrama al momento, ma ha detto che laè “ambientata non troppo lontano nel nostro futuro” e sarebbe “la prima storia diad essere ...

Advertising

JustNerd_IT : #Alien: online i primi dettagli sulla trama della #SerieTV (che non coinvolgerà Ripley) - Leggi l'articolo completo… - Riccardoventi10 : RT @Metalitalia: LORD AGHEROS: titolo e primi dettagli del nuovo album #LORDAGHEROS - - Metalitalia : LORD AGHEROS: titolo e primi dettagli del nuovo album #LORDAGHEROS - - FUTUniversecom : FIFA 22: nuova modalità in arrivo? Il 20 luglio i primi dettagli - giannisibilla : Per i 20 anni del @MasterMusica, un dialogo con i nostri ex-studenti sui cambiamenti delle professioni della musica… -