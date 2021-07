Particolari inquietanti per la morte di Francesco Di Dio nel carcere di Opera | sarebbe stato soffocato?

(Di venerdì 2 luglio 2021)Di Dio, ufficialmente è morto di infarto, aveva 48 anni e gravi patologie. Era al 41 bis, arrea 18 anni, gli era stata negata la detenzione domiciliare. I suoi hanno presentato una denuncia alla procura di MilanoDi Dio, ufficialmente è morto di infarto, il detenuto ergastolano, però, presentava ematomi in diverse parti del corpo. Ma quello che colpisce di più, è un segno circolare intorno al collo. Secondo la medicina legale il decesso è sopraggiunto per mancanza naturale di ossigenazione. Ma secondo il medico legale di parte la causa della mancata ossigenazionestata causata ...

Spread the love Francesco Di Dio, ufficialmente è morto di infarto, aveva 48 anni e gravi patologie. Era al 41 bis, arrestato a 18 anni, gli era stata negata la detenzione domiciliare. I suoi hanno ...Questo è uno degli aspetti più inquietanti sui quali va indagato. Perché il ministro della ...