Ospedale Umberto I, Torquato incontra il presidente De Luca e il direttore Iervolino (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCordiale e proficuo incontro stamane del Sindaco di Nocera Inferiore sulla questione ospedaliera, con il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il direttore generale dell'ASL Mario Iervolino. L'incontro, chiesto dal sindaco di Nocera Inferiore, e che fa seguito agli appelli lanciati dai medici e dai sindaci delle due Nocera e dalla Commissione consiliare sanità e da alcuni amministratori comunali impegnati sulla vicenda, si è tenuto presso gli Uffici del Genio Civile di Salerno. Sembra finalmente avviata a soluzione la copertura temporanea delle criticità dei reparti di urgenza ...

