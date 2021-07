Orietta Berti: “La Coca-Cola nel video di Mille? Non so se ci hanno pagato, ha fatto tutto Fedez” (Di venerdì 2 luglio 2021) Sicuramente uno dei personaggi del 2021 è Orietta Berti. Prima la sua iconica partecipazione al Festival di Sanremo, ora insieme a Fedez ed Achille Lauro in uno dei tormentoni dell’estate, Mille. Un trio piuttosto improbabile, che però è da due settimane in vetta alle classifiche dei singoli più venduti. Il video della canzone è inoltre uno dei più visti su YouTube in Italia. Di questo inaspettato successo, una sorta di seconda giovinezza artistica, Orietta Berti ne ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera: “Non avrei mai pensato un giorno di essere la più vista ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Sicuramente uno dei personaggi del 2021 è. Prima la sua iconica partecipazione al Festival di Sanremo, ora insieme aed Achille Lauro in uno dei tormentoni dell’estate,. Un trio piuttosto improbabile, che però è da due settimane in vetta alle classifiche dei singoli più venduti. Ildella canzone è inoltre uno dei più visti su YouTube in Italia. Di questo inaspettato successo, una sorta di seconda giovinezza artistica,ne ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera: “Non avrei mai pensato un giorno di essere la più vista ...

