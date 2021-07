Nina Zilli contro Levante? «Mi copia»: i fan non hanno dubbi (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) C’è maretta tra Nina Zilli e Levante? Non è dato saperlo, ma i più affezionati della cantautrice siciliana non hanno dubbi: dietro le parole della Zilli, c’è senza dubbio un attacco a Claudia Lagona, vero nome di Levante. Ecco cosa sta succedendo. Leggi anche: Nina Zilli: età, fidanzato, malattia, figli, carriera, Instagram Nina Zilli contro... Leggi su donnapop (Di venerdì 2 luglio 2021) C’è maretta tra? Non è dato saperlo, ma i più affezionati della cantautrice siciliana non: dietro le parole della, c’è senzao un attacco a Claudia Lagona, vero nome di. Ecco cosa sta succedendo. Leggi anche:: età, fidanzato, malattia, figli, carriera, Instagram...

Advertising

Roberto55979047 : RT @libridizucchero: luca con clementino e nina zilli #Aka7even #akaxbattiti #battitilive - radiolisola : #NowPlaying: Nina Zilli - Per Sempre - iosonogiorgiaa : La verità è che a me di Tombino e Nina Zilli…. Interessa…. Il mio amore inspiegabile per lei va avanti da anni - balengale : LA FOTO CON NINA ZILLI E Z WORD NON LA ACCETTO - itsmartina97 : Nina Zilli col ratto di Porta Venezia, ora anche lei nella black list del Twitter -