Nel centenario del Pcc | Xi lancia il “secolo cinese” e non è rassicurante

(Di venerdì 2 luglio 2021) Xi Jinping ha sontuosamente celebrato, su un podio “cesareo” allestito all’interno dell’antica Città proibita, ildella fondazione del Partito comunista. I suoi toni sono stati minacciosi, come lo erano quelli della retorica maoista, accantonando l’immagine del leader “aperto” e incline al dialogo. Per far capire le sue intenzioni, al di là di ogni possibile equivoco, ha detto: “Il popolonon ha mai oppresso nessuno ed ora non permetterà ad alcuna forza straniera di intimidirlo, prevaricarlo, soggiogarlo, renderlo schiavo. Chiunque volesse cercare di farlo si romperebbe la testa e verserebbe il suo sangue contro ...