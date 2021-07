Million Day | l’estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 2 luglio 2021 a partire dalle ore 19 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 2 luglio 2021) Inizia un altro weekend dove tanti appassionati saranno ancora una volta alle prese con le estrazioni delDay. Fine settimana dove anchesi terrà un’altra estrazione della combinazione vincente del gioco. Non si ferma dunque ilDay che dà ogni giorno la possibilità di accaparrarsi un milione di euro. Scopri iestratti a19:00 anche qui su The Social Post.Day: le statistiche del giocoDay È ripartito un nuovo mese in ...