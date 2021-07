(Di venerdì 2 luglio 2021)non va insu5.stasera non c’è in prima serata. Tvserial.it.

Advertising

Andrea90724522 : RT @fictionmediaset: Riva, l’unico che riuscirà a stare vicino a Masantonio?? #Masantonio sezione scomparsi ci aspetta domenica 4 luglio, in… - Paola63689975 : RT @fictionmediaset: Riva, l’unico che riuscirà a stare vicino a Masantonio?? #Masantonio sezione scomparsi ci aspetta domenica 4 luglio, in… - fictionmediaset : Riva, l’unico che riuscirà a stare vicino a Masantonio?? #Masantonio sezione scomparsi ci aspetta domenica 4 luglio,… - Andrea90724522 : RT @MediasetPlay: Il suo talento è immaginare le mosse degli scomparsi... ?? #Masantonio - Sezione scomparsi vi aspetta domenica in prima s… - Paolo68433170 : RT @MediasetPlay: Il suo talento è immaginare le mosse degli scomparsi... ?? #Masantonio - Sezione scomparsi vi aspetta domenica in prima s… -

Ultime Notizie dalla rete : Masantonio Sezione

scomparsi, ore 21:20 su Canale 5 Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi in una serie tv di stampo procedural. Una ragazza e il suo sogno, ore 21:20 su Italia 1 Amanda Bynes e ...Scomparsa' nel mirino del web. La nuova fiction con Alessandro Preziosi nel ruolo del protagonista ha debuttato il 25 giugno, su Canale 5, con 1.688.000 telespettatori pari al 10,...Masantonio - Sezione Scomparsi oggi non va in onda su Canale 5. Masantonio - Sezione Scomparsi stasera non c’è in prima serata.Da venerdì 25 giugno, in onda su Canale5 Masantonio – Sezione scomparsi. La fiction vede Alessandro Preziosi nel ruolo di Elio Masantonio, un detective che tenta di scoprire cosa è successo alle perso ...