Mario Sconcerti | “Differenza tra Juventus e Inter? La Juve è un’Inter con i debiti…”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista: “In un momento come questo i 400 milioni sono l’effetto della pandemia ma i 300 di ricapitalizzazione a fine 2019 no. La forza dellaè evidente. L’aumento di capitale si fa o per rinvestire o per ripianare. Questo è stato fatto per ripianare, quindi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti::sul calciomercato: “Nessuno si è mosso: solo Commisso ha speso. Le altre invece…”sulla ...

per il 'Corriere della Sera'foto di bacco I belgi non stanno facendo i misteriosi, sono semplicemente preoccupati per gli infortuni di De Bruyne e Hazard. Hanno ...... ha solo qualche grande individualità in più Roma 11/06/2021 - Euro 2020 / Turchia - Italia / foto Image Sport nella foto: esultanza gol Lorenzo Insigne Sul Corriere dello Sportsi ...Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: "In un momento come questo i 400 milioni sono l'effetto della pandemia ma i 300 di ...Mario Sconcerti, nel suo editoriale, è tornato su uno dei casi più spinosi dell'estate: quello della iscrizione della Salernitana in Serie A.