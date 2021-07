Kaley Cuoco è l' hostess fuori controllo di «The Flight Attendant»

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 2 luglio 2021) Rieccola,. Era dal 2019, con la conclusione di The Big Bang Theory, che aspettavamo il ritorno sullo schermo dell’attrice che per dodici stagioni ha interpretato Penny, la biondina vicina di casa dei nerd più amati di sempre, Sheldon e Leonard & co. Un ruolo, quello della sitcom, che ha lanciato l’attrice – arrivata allo stipendio di oltre un milione di dollari a puntata dal 2014 – ma che avrebbe potuto essere anche un limite per la sua carriera. E invece no, perché con Thelasi prende tutta la scena da vera star. In Italia, L'assistente di volo ha debuttato il ...