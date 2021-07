Italia, adesso la Spagna: data e orario della semifinale di Euro 2021 (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Italia è la seconda semifinalista di Euro 2021, grandissima prestazione della squadra di Roberto Mancini che ha superato il Belgio. Gli azzurri si sono dimostrati nettamente superiori, prestazione da incorniciare di Chiellini e Insigne. Ad aprire le marcature è stato Barella con una grande azione, molto bravo Verratti. Poi Insigne sale in cattedra e sigla un gol da capogiro. Alla fine del primo tempo il gol di Lukaku che riapre il match. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-2. Nell’altra semifinale successo con il brivido della Spagna che ha avuto la meglio ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 luglio 2021) L’è la seconda semifinalista di, grandissima prestazionesquadra di Roberto Mancini che ha superato il Belgio. Gli azzurri si sono dimostrati nettamente superiori, prestazione da incorniciare di Chiellini e Insigne. Ad aprire le marcature è stato Barella con una grande azione, molto bravo Verratti. Poi Insigne sale in cattedra e sigla un gol da capogiro. Alla fine del primo tempo il gol di Lukaku che riapre il match. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-2. Nell’altrasuccesso con il brividoche ha avuto la meglio ...

