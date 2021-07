Io sono nessuno e la gioia infinta di prendere e dare botte (Di venerdì 2 luglio 2021) Un agente super addestrato sogna una vita da uomo medio con moglie e figli, ma sarà la stessa società di “signori nessuno” a dettare il risveglio della sua vera natura. In sala dal primo luglio Arriva un momento in cui gli uomini che i governi usano e possiedono come fossero armi, quegli stessi uomini che fanno vite piene di azione ed emozioni forti, iniziano a sognare una vita normale. La sogna il protagonista di True Lies, la sognano Mr. e Mrs. Smith, anche James Bond ad un certo punto si sposa (durerà pochissimo), addirittura anche un indipendente come Superman sogna una vita da Clark Kent. Hutch Mansell la sognava da dietro una finestra e ci è riuscito, si è ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Un agente super addestrato sogna una vita da uomo medio con moglie e figli, ma sarà la stessa società di “signori” a dettare il risveglio della sua vera natura. In sala dal primo luglio Arriva un momento in cui gli uomini che i governi usano e possiedono come fossero armi, quegli stessi uomini che fanno vite piene di azione ed emozioni forti, iniziano a sognare una vita normale. La sogna il protagonista di True Lies, la sognano Mr. e Mrs. Smith, anche James Bond ad un certo punto si sposa (durerà pochissimo), addirittura anche un indipendente come Superman sogna una vita da Clark Kent. Hutch Mansell la sognava da dietro una finestra e ci è riuscito, si è ...

