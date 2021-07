Ingente quantità di droga in casa nel Salernitano: due arresti (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Due persone – un uomo e una donna – sono state arrestate dalla Polizia a Eboli (Salerno) dopo la scoperta, nella loro casa di campagna, di undici chili di droga (dieci di hascisc e uno di marijuana). I due sono lui di nazionalità marocchina, di 38 anni, con precedenti per droga e armi; lei di nazionalità romena, di 35, con precedenti per sfruttamento della prostituzione e reati contro il patrimonio. Gli agenti della squadra mobile di Potenza e Salerno e del commissariato di Battipaglia (Salerno), insieme a unità cinofile della Polizia provenienti da Vibo Valentia e Nettuno (Roma) hanno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEboli (Sa) – Due persone – un uomo e una donna – sono state arrestate dalla Polizia a Eboli (Salerno) dopo la scoperta, nella lorodi campagna, di undici chili di(dieci di hascisc e uno di marijuana). I due sono lui di nazionalità marocchina, di 38 anni, con precedenti pere armi; lei di nazionalità romena, di 35, con precedenti per sfruttamento della prostituzione e reati contro il patrimonio. Gli agenti della squadra mobile di Potenza e Salerno e del commissariato di Battipaglia (Salerno), insieme a unità cinofile della Polizia provenienti da Vibo Valentia e Nettuno (Roma) hanno ...

