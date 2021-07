Harry lascia l’Inghilterra e torna da Meghan: nessun confronto con William (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Principe Harry ha deciso di non rimanere in Inghilterra neanche un giorno in più del necessario: la sua auto è stata avvistata mentre lasciava Windsor e si dirigeva verso l’aeroporto di Heathrow, per tornare dalla sua Meghan e dai figli. A dare la notizia è stato il Daily Mail, che ha paparazzato l’auto e la scorta della polizia durante i suoi spostamenti da Frogmore Cottage verso l’aeroporto di Londra. Tutto è successo all’indomani del memoriale di Diana, durante il quale è stata svelata una statua della Principessa – creata dallo scultore Ian Rank-Broadley – che la ritrae con le mani sulle spalle di un bambino e di ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Principeha deciso di non rimanere in Inghilterra neanche un giorno in più del necessario: la sua auto è stata avvistata mentreva Windsor e si dirigeva verso l’aeroporto di Heathrow, perre dalla suae dai figli. A dare la notizia è stato il Daily Mail, che ha paparazzato l’auto e la scorta della polizia durante i suoi spostamenti da Frogmore Cottage verso l’aeroporto di Londra. Tutto è successo all’indomani del memoriale di Diana, durante il quale è stata svelata una statua della Principessa – creata dallo scultore Ian Rank-Broadley – che la ritrae con le mani sulle spalle di un bambino e di ...

