Hakimi Psg | si aspetta solo la firma ufficiale

Manca ancora l'ufficialità per il passaggio di Achraf Hakimi al PSG. Questione di burocrazia come spiegato anche dall'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. Soprattutto per le operazioni con club stranieri i dettagli sono parecchi, a maggior ragione viste le cifre dell'affare Hakimi. Ma il giocatore lascerà il club nerazzurro per una nuova avventura al fianco di grandi stelle emergenti come Mbappé.

