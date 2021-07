Graded, verifica “midterm” per gli studenti Digita: tecnologie 4.0 per il facility management (Di venerdì 2 luglio 2021) Si è tenuta in modalità remota la seconda verifica Mid Term per i due studenti del quarto anno accademico della Digita Academy di San Giovanni a Teduccio impegnati dal mese di aprile sul nuovo project work in Graded, società napoletana del settore energia guidata da Vito Grassi. I due “digiters” Carla Cicala e Gianfranco Scafuro hanno raccontato in pochi minuti le sfide colte e superate: l’applicazione di tecnologie Digitali nei processi core del facility management per una delle aziende clienti più importanti del settore Formazione. Alla presentazione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 luglio 2021) Si è tenuta in modalità remota la secondaMid Term per i duedel quarto anno accademico dellaAcademy di San Giovanni a Teduccio impegnati dal mese di aprile sul nuovo project work in, società napoletana del settore energia guidata da Vito Grassi. I due “digiters” Carla Cicala e Gianfranco Scafuro hanno raccontato in pochi minuti le sfide colte e superate: l’applicazione dili nei processi core delper una delle aziende clienti più importanti del settore Formazione. Alla presentazione ...

Advertising

chidambara09 : RT @GradedSpa: Seconda verifica #midterm per i due studenti della @DigitaAcademy impegnati dal mese di aprile sul nuovo #project work in @G… - GradedSpa : Seconda verifica #midterm per i due studenti della @DigitaAcademy impegnati dal mese di aprile sul nuovo #project w… -

Ultime Notizie dalla rete : Graded verifica Graded, verifica "midterm" per gli studenti Digita: tecnologie 4.0 per il facility management - Ildenaro.it Il Denaro