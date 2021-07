F1, Valtteri Bottas: “Siamo partiti meglio rispetto a una settimana fa, ma credo che Red Bull abbia margine” (Di venerdì 2 luglio 2021) Una buona prima giornata di prove libere per la Mercedes quella andata in scena a Spielberg, sede del GP d’Austria di F1. Le due Frecce Nere del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas hanno ottenuto i migliori crono a precedere Max Verstappen su Red Bull, rispondendo all’olandese che la settimana passata aveva dominato in lungo il largo il fine-settimana in Stiria. Vero è che sono qualifiche e gara in particolare ad avere un peso specifico diverso. Bottas, comunque, è uscito confortato dall’abitacolo della sua W12: “Quando si gareggia due volte consecutive su un ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Una buona prima giornata di prove libere per la Mercedes quella andata in scena a Spielberg, sede del GP d’Austria di F1. Le due Frecce Nere del britannico Lewis Hamilton e del finlandesehanno ottenuto i migliori crono a precedere Max Verstappen su Red, rispondendo all’olandese che lapassata aveva dominato in lungo il largo il fine-in Stiria. Vero è che sono qualifiche e gara in particolare ad avere un peso specifico diverso., comunque, è uscito confortato dall’abitacolo della sua W12: “Quando si gareggia due volte consecutive su un ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Valtteri Bottas confortato dai riscontri della Mercedes in #AustrianF1, ma la Red Bull a suo dire resta il rife… - MARCO196913 : RT @Gianludale27: Un po' di traffico per Bottas in questo ultimo giro (ultima curva, nulla di esagerato, ma l'aria sporca può aver dato fas… - Gianludale27 : Un po' di traffico per Bottas in questo ultimo giro (ultima curva, nulla di esagerato, ma l'aria sporca può aver da… - infoitsport : F1, Valtteri Bottas: 'Penso che saremo più vicini alle Red Bull. Le nuove gomme? Non è detto che ci aiuteranno' - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Marko e le invasioni di campo di #Wolff -