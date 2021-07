Cyberpunk 2077 sarà anche a 'livello soddisfacente' ma i primi DLC gratis promessi sono già in ritardo (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo poche settimane dall'uscita problematica di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED aveva stilato una specie di roadmap che conteneva non solo patch migliorative, ma anche una serie di DLC gratuiti che sarebbero dovuti uscire verso metà 2021. Ebbene, ora questa metà è stata ampiamente superata, ma dei DLC nessuna traccia. A parte le grandi patch di inizio anno che hanno migliorato leggermente la situazione tragica del gioco, l'altra cosa degna di nota è stata il ritorno del gioco su PlayStation Store. Originariamente questi DLC dovevano essere lanciati all'inizio del 2021, ma la cosa più importante per lo studio polacco è stata ben altro: dati ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo poche settimane dall'uscita problematica di, CD Projekt RED aveva stilato una specie di roadmap che conteneva non solo patch migliorative, mauna serie di DLC gratuiti che sarebbero dovuti uscire verso metà 2021. Ebbene, ora questa metà è stata ampiamente superata, ma dei DLC nessuna traccia. A parte le grandi patch di inizio anno che hanno migliorato leggermente la situazione tragica del gioco, l'altra cosa degna di nota è stata il ritorno del gioco su PlayStation Store. Originariamente questi DLC dovevano essere lanciati all'inizio del 2021, ma la cosa più importante per lo studio polacco è stata ben altro: dati ...

