Coronavirus, la variante Delta (per ora) non preoccupa l'Italia (Di venerdì 2 luglio 2021) Da 15 settimane consecutive nel nostro Paese si registra una discesa dei nuovi casi Covid settimanali: l'incidenza dei contagi scende da 11 a 9 ogni 100 mila abitanti

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus variante Uefa, pandemia: annullati i biglietti venduti in Gran Bretagna per Ucraina - Inghilterra La variante Delta e il rischio di contagi da Coronavirus determinano la stretta, in vista del match dei quarti di finale di Euro 2020. La Uefa ha adottato, su proposta del dipartimento della Pubblica ...

Taiwan: Covid, rafforzate misure per ingresso e quarantena I passeggeri che risultano positivi devono sottoporsi a ulteriori test per determinare la variante specifica del coronavirus.

Coronavirus oggi. Oms, portata terza ondata Covid in Africa senza precedenti Il Sole 24 ORE Borsa: Europa apre in rialzo, attesa dati Usa sul lavoro Le Borse europee aprono in rialzo in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Sui mercati tiene banco il tema della materie prime con il prezzo del petrolio Wti sopra i 75 dollari al ...

Coronavirus in Toscana, 53 nuovi casi positivi e 2 decessi Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'eta' media di 85,3 anni. Firenze, 1 luglio 2021 - In Toscana sono 53 i nuovi casi di Coronavirus su 13.317 test. Gl ...

