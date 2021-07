Borse di studio VisitINPS Fellowship 2021, domande entro 2 agosto (Di venerdì 2 luglio 2021) Sul sito dell'Inps il bando di selezione per definire la graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione di Borse di studio “VisitINPS Fellowship”. Il bando è volto alla realizzazione di progetti di ricerca aventi come oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche mirate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021) Sul sito dell'Inps il bando di selezione per definire la graduatoria di idonei finalizzata all’assegnazione didi”. Il bando è volto alla realizzazione di progetti di ricerca aventi come oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche mirate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere. L'articolo .

Advertising

ItalyMFA : Online il bando per borse di studio #Farnesina destinate a studenti stranieri e italiani residenti all’estero che d… - ProDocente : Borse di studio VisitINPS Fellowship 2021, domande entro 2 agosto - 03_mixer : RT @lmitaupdates: The Black Fund, l'associazione fondata da Leigh-Anne @LittleMix, @AndreGray e @SairahLPinnock, in collaborazione con @One… - orizzontescuola : Borse di studio VisitINPS Fellowship 2021, domande entro 2 agosto - thankyounextmf : RT @lmitaupdates: The Black Fund, l'associazione fondata da Leigh-Anne @LittleMix, @AndreGray e @SairahLPinnock, in collaborazione con @One… -