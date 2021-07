Ascolti tv 1 luglio 2021 | Luca Argentero molto meglio di Padre Pio

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 2 luglio 2021)tv: la fiction di Rai1 in replica batte il documentario di Canale5 Altra di giornata di pausa degli Europei di calcio, in attesa dei Quarti di finale che partono questa sera, con Italia-Belgio, la classifica deglitv delle reti generaliste è stata vinta dalla replica di Doc – Nelle tue mani su Rai1, che ha registrato il 13,5% di share media con 2,2 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 12,68% e 2,446 milioni, secondo episodio 14,33% e 2,122 milioni. Settimana scorsa la fiction conaveva raccolto il 13,7% con 2,3 milioni. Seconda posizione per Viaggio nella grande Bellezza ...