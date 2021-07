Angelina Jolie volta pagina. Beccata con una nota pop star (Di venerdì 2 luglio 2021) Ecco chi potrebbe aver fatto battere il cuore alla bellissima attrice hollywoodiana. I fans non se lo aspettavano. Angelina Jolie, celebre attrice e produttrice americana, è certamente una delle star… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 2 luglio 2021) Ecco chi potrebbe aver fatto battere il cuore alla bellissima attrice hollywoodiana. I fans non se lo aspettavano., celebre attrice e produttrice americana, è certamente una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

italymystery : @_SpaceJay___ @Giu_ggiola mi sto godendo Angelina Jolie - valchirya : The Weeknd e Angelina Jolie(?)?? Zendaya e Tom Holland?? CI RENDIAMO CONTO DELLA POTENZA (e non perché c'è un ? per ogni coppia) - agnese_savre : RT @_amantedelcine_: C’è Salt con Angelina Jolie su Rai4 quindi eccomi ancora una volta a dichiararmi schiava di Evelyn Salt ???? https://t… - _amantedelcine_ : C’è Salt con Angelina Jolie su Rai4 quindi eccomi ancora una volta a dichiararmi schiava di Evelyn Salt ???? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Salt: prima di Angelina Jolie, Tom Cruise era stato considerato per il ruolo del protagonista… -