Alba Parietti | i primi 60 anni di una icona sexy perennial

Dorian221190 : @trashtvstellare ??Alba??Parietti? - Dorian221190 : RT @trashtvstellare: Non Alba Parietti che al suo compleanno aveva anche la troupe del TG5 ???? - lafrench95 : RT @trashtvstellare: Non Alba Parietti che al suo compleanno aveva anche la troupe del TG5 ???? - 16a3b18f31ed4e4 : @Corriere Alba Parietti annuncia di aver rifiutato il contratto da 9 miliardi, indignazione, offesa per gli italiani. - Alice_cattani : RT @trashtvstellare: Non Alba Parietti che al suo compleanno aveva anche la troupe del TG5 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

Vanity Fair Italia

, festa di lusso per i suoi 60 anni. Fan furiosi: ' Zero distanziamento e i contagi risalgono '. Lei reagisce così. Oggi, 2 luglio,compie 60 anni. E ieri sera, per ...per i 60 anni , che compie oggi, 2 luglio , si regala un mega party a tema 'I am what I am' a Milano. Le foto della festa raccontano una notte da fiaba, unica e speciale. Per la sua ...Il 2 luglio compie 60 anni una delle donne più amate dagli italiani, ovvero Alba Parietti, che si conferma una icona sexy perennial in grado di sedurre anche giovani cuori ...La conduttrice tv ha postato sul suo profilo Instagram numerosi scatti del party: "E' stata una serata meravigliosa, speciale, stupenda" ...