Alba Parietti compie 60 anni: grande festa a Milano (Di venerdì 2 luglio 2021) Milano, 2 luglio 2021 - Buon compleanno Alba Parietti. Oggi, la conduttrice e opinionista tv compie 60 anni e, per l'occasione, si è regalata un mega party a Milano. Le foto della festa, postate sul ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 luglio 2021), 2 luglio 2021 - Buon compleanno. Oggi, la conduttrice e opinionista tv60e, per l'occasione, si è regalata un mega party a. Le foto della, postate sul ...

Advertising

zazoomblog : Alba Parietti i primi 60 anni di una icona sexy perennial - #Parietti #primi #icona #perennial - francescadina11 : @sonoesauritax io starei ancora rosicando fossi in lei, ma come fai a non andare ad una festa di alba parietti?? - nocchi_rita : RT @trashtvstellare: Non Alba Parietti che al suo compleanno aveva anche la troupe del TG5 ???? - Dorian221190 : @trashtvstellare ??Alba??Parietti? - Dorian221190 : RT @trashtvstellare: Non Alba Parietti che al suo compleanno aveva anche la troupe del TG5 ???? -