Al via iter per ciclabile Stazione Termini-Città Universitaria (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “Un nuovo itinerario ciclabile dalla Stazione Termini alla Città Universitaria de La Sapienza, da via Marsala a piazzale Aldo Moro, per promuovere la mobilità ciclistica e facilitare gli spostamenti di studenti e personale dell’Ateneo.” “Roma Capitale ha approvato e trasmesso al ministero delle Infrastrutture lo schema per la relazione tecnica relativa a questo progetto che sarà finanziato con risorse del Mims in base a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n.73 del 2021 per la progettazione e realizzazione di collegamenti ciclabili tra le stazioni ferroviarie e i poli universitari. L’importo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – “Un nuovo itinerariodallaallade La Sapienza, da via Marsala a piazzale Aldo Moro, per promuovere la mobilità ciclistica e facilitare gli spostamenti di studenti e personale dell’Ateneo.” “Roma Capitale ha approvato e trasmesso al ministero delle Infrastrutture lo schema per la relazione tecnica relativa a questo progetto che sarà finanziato con risorse del Mims in base a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n.73 del 2021 per la progettazione e realizzazione di collegamenti ciclabili tra le stazioni ferroviarie e i poli universitari. L’importo ...

