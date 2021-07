Activision Blizzard investe $100 milioni in PlayStudios, sviluppatore mobile tra casual e 'casino' (Di venerdì 2 luglio 2021) Activision Blizzard ha investito oltre $ 100 milioni in PlayStudios, uno sviluppatore di giochi per mobile focalizzato su casual game e casinò come ad esempio My Vegas Bingo, My Vegas Slots e molto altro. Questo studio ha collaborato inoltre con Konami creando My Konami Slots. Lo studio di sviluppo sembra essere molto attivo in questo periodo e l'investimento da parte di Activision ne è un esempio. Finora, nel 2021, la società ha lanciato nuove partnership con importanti marchi come IHG Hotels & Resorts, Innovative Music and Wine Brand City Winery, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021)ha investito oltre $ 100in, unodi giochi perfocalizzato sugame e casinò come ad esempio My Vegas Bingo, My Vegas Slots e molto altro. Questo studio ha collaborato inoltre con Konami creando My Konami Slots. Lo studio di sviluppo sembra essere molto attivo in questo periodo e l'investimento da parte dine è un esempio. Finora, nel 2021, la società ha lanciato nuove partnership con importanti marchi come IHG Hotels & Resorts, Innovative Music and Wine Brand City Winery, ...

